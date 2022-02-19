Реставрационный центр откроют во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

ВЛАДИМИР, 19 февраля. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей планирует в течение двух-трех лет создать реставрационный центр во Владимире. В нем будут восстанавливать экспонаты из коллекции музея, сообщил ТАСС в субботу генеральный директор учреждения Сергей Рыбаков.

"Создание подобного центра в музее-заповеднике оправдано, у нас большой план по реставрации предметов (в 2021 году - 900). В музее достаточно серьезный штат своих специалистов в этой области, мы являемся одной из ведущих организаций по реставрации предметов в стране и планируем расширять свою деятельность в этом направлении. К сожалению, барьером для увеличения количества собственных реставрируемых предметов и для возможного оказания услуг по реставрации другим организациям, например, музеям и частным коллекционерам, является площадь. Нам часто просто негде разложить предметы", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас в музее под реставрационные мастерские используется около 275 кв. м. Центр откроют во Владимире на площади около 1,5 тыс. кв. м в здании, приобретенном музеем в 2019 году.

"Благодаря открытию центра большую часть предметов мы сможем реставрировать сами и будем активно развивать эту деятельность. Для нас это необходимо с учетом большого фонда", - добавил Рыбаков, подчеркнув, что сегодня из-за недостатка площадей часть предметов музей вынужден отдавать на реставрацию в другие центры.

Он также отметил, что реставрационный центр войдет в структуру фондохранилища музея-заповедника и сможет использоваться для хранения части предметов. Завершить работы по созданию реставрационного центра планируется в течение двух-трех лет.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев. Он основан в 1958 году. Музей объединяет более 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево, в том числе семь объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России. По статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.