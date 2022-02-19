Количество заявок кинопроизводителей на съемки в Петербурге выросло вдвое с 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество заявок на съемки кино- и видеопроектов в Санкт-Петербурге за последние три года увеличилось почти вдвое. В допандемийном 2019 году оно приблизилось к 300, а по итогам 2021 года превысило 560, сообщил ТАСС в субботу председатель городского комитета по культуре Федор Болтин.

"В 2021 году было рассмотрено 568 заявок на проведение съемок по 193 кино- и видеопроектам", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 2019 году поступило около 300 заявок, а в 2020 году этот показатель вырос до 380, несмотря на то, что почти три месяца - с марта по июнь - съемки не велись из-за коронавирусных ограничений.

Глава комитета отметил, что в 2021 году заявки поступали в основном от петербургских и российских компаний. Иностранных кинопроизводителей в условиях пандемии стало меньше. "Но, например, одним из зарубежных проектов 2021 года стали съемки третьего сезона индийского боевика "Тигр". Есть опыт работы с компаниями, производящими проекты по заказу таких крупных компаний как BBC или Netflix", - добавил он.

Среди кинопроектов, которые снимали в Петербурге в 2021 году, - "Воланд" Михаила Локшина, "Карамора" Данилы Козловского, "Шаляпин" Егора Анашкина (весной-летом ожидается продолжение съемочного процесса), "Декабрь" Клима Шипенко, "Надвое" Валерия Тодоровского, "Анна К" - первый российский сериал по заказу Netflix, "Этерна" по романам Веры Камши и многие другие.

Кинокомиссия и онлайн-карта съемок

Активная работа города с кинопроизводителями насчитывает не один десяток лет, напомнил Болтин. В 2010 были утверждены первые документы о порядке организации съемок на территории Петербурга. Последовательное увеличение числа заявок поставило городские власти перед необходимостью создания отдельной структуры для работы по этому направлению. В октябре 2021 года на базе подведомственного комитету Института культурных программ начала свою работу городская кинокомиссия. Ее основная задача - "организовать взаимодействие между разными органами власти и организациями, уведомить все службы, чтобы сделать процесс создания кино в Петербурге максимально понятным, комфортным и безопасным", рассказал он.

"Принципиальное отличие нового формата работы заключается том, что сегодня у нас реализован принцип "единого окна". По вопросам согласования киносъемок, получения различной поддержки, информационного сопровождения и консультаций в части получения госфинансирования раньше приходилось обращаться к различным специалистам. Причем кинокомиссия также оказывает содействие съемочным группам при получении различных разрешений на сложные проекты с трюками, пиротехникой, требующие перекрытий, дежурства на месте экстренных служб и скорой помощи", - пояснил председатель комитета.

В перспективе планируется расширять полномочия и функционал кинокомиссии, отметил Болтин. По его словам, есть планы создать отдельный сайт (сейчас это разделы на сайтах комитета по культуре и Института культурных программ), а также вывести в отдельное направление работу с зарубежными компаниями.

"Мы уже реализовали сервис онлайн-карты всех киносъемок на территории города, но пока это наш внутренний рабочий инструмент, который мы планируем сделать публичным и общедоступным. Это также поможет жителям города, которые иногда испытывают неудобства из-за съемочного процесса в границах жилой застройки и пытаются определить, есть ли необходимые согласования у организаторов", - добавил собеседник.

При этом частные кинокомиссии, которые работают в Петербурге, не являются конкурентами городской структуре, отметил Болтин. "Точка получения официальных согласований от города - одна. Они оказывают услуги по сопровождению - кому удобнее работать через посредника - может обратиться к частным консультантам. Все крупные игроки рынка кино работают с нами напрямую", - сказал глава комитета.