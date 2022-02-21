Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев отметит 65-летие

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, лидер рок-группы "Любэ" Николай Расторгуев в понедельник встретит 65-летие за подготовкой к юбилейным концертам. Об этом он рассказал журналистам накануне праздника.

"Юбилей, и весь день забит. Не будет никакого застолья", - подчеркнул именинник.

Сейчас музыкант готовится к традиционным февральским концертам "Любэ", которые в этот раз будут посвящены его круглой дате. Группа выступит 22 и 23 февраля в "Крокус Сити Холле" при участии Московского молодежного симфонического оркестра им. М. М. Ипполитова-Иванова, 26 февраля в петербургском БКЗ "Октябрьский". "Если ты любишь свою работу, то это не является работой", - заметил Расторгуев.

Юбиляр поделился, что не привык отдыхать в традиционном смысле. "Как представлю перелет [на курорт], мне становится страшно. Стоят ли пять дней этих мучений? А больше я не выдержу - становится дико скучно, - сказал он. - Я тихо дома отдыхаю".

О себе - в последнюю очередь

Лидер "Любэ" редко общается с прессой, но перед юбилеем согласился ответить на вопросы журналистов. В том числе он рассказал, что записывает песни быстро - за 2-2,5 часа, и не называет это творчеством. "Очень не люблю слово "творчество". Это такая работа, - сказал певец. - Как получается, по наитию я стараюсь найти интонации, которые мне близки и, как мне кажется, созвучны многим. Как это получается - понятия не имею".

Музыкант поделился, что самое больше влияние на него как личность оказали семья и советское образование. "Мама говорила: "Есть слово "надо". И еще так нас учили: "Прежде думай о Родине, а потом о себе". О себе надо думать в последнюю очередь, а сначала - о своих близких, об их благополучии", - пояснил он.

Отвечая на вопрос ТАСС, Расторгуев признался, что даже за рулем не слушает музыку. "Представьте себе шеф-повара, который все время ест. Это ужасно", - сравнил он. За музыкальными трендами не следит. "Думаю, мы все верны той музыке, которую полюбили в юности, и возвращаемся к ней", - отметил юбиляр.

Незадолго до праздничной даты Расторгуев представил сборник своих любимых песен "Свое". В него вошли композиции "Любэ" разных лет, в основном лирика, к которой певец, по собственному признанию, относится очень трепетно: "Ночь", "Конь", "Эх, Москва", "Главное, что есть ты у меня", "Бабушка", "А река течет" из фильма "Родные" и другие.

Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района Московской области. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом.

За свое творчество Расторгуев удостоен ряда наград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), Почета (2012), Александра Невского (2020) и премии ФСБ (2006).