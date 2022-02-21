Театр Романа Виктюка представит премьеру спектакля "Мертвые души"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Первой премьерой 2022 года в Театре Романа Виктюка станет спектакль художественного руководителя Дениса Азарова по мотивам "Мертвых душ" Николая Гоголя, постановку представят в понедельник, 21 февраля, сообщает пресс-служба театра.

"В этом спектакле нам было интересно исследовать удивительный парадокс, заложенный в "Мертвых душах". С одной стороны, это описание весьма нелицеприятных людей, чьи образы доведены до максимально отталкивающих, а с другой, философское размышление о том, почему же человека так тянет в эту страну, на эту дорогу. Этот парадокс существует в России и сейчас, где в XXI веке люди за пределами больших городов до сих пор верят в приметы и в то же время пользуются благами технического прогресса", - привели в пресс-службе слова Азарова.

Это авторская интерпретация классического текста, созданная режиссером совместно с драматургом Ольгой Никифоровой. Как сообщили в пресс-службе, режиссер представит историю Чичикова до аферы с покупкой мертвых душ, также в ней появятся новые персонажи, например, молодой следователь Порфирий Петрович, который расследует дело Чичикова, восстанавливая его жизнь с самого начала со всеми взлетами и падениями.

До начала репетиций худрук с артистами ездили в экспедицию по Нижегородской области, чтобы лучше понять своих героев. Костюмы к спектаклю подготовила Анна Хрусталева, музыку написал Вадим Каверин. В постановке звучат русские аутентичные сказки, былины, заговоры и народные песни в современной обработке в жанре электро-фолк.

"Действие спектакля происходит в условном времени, соединяющем прошлое и будущее. Художник Николай Симонов поместил его в подземный переход, где торгуют, пьют, поют и пляшут. А над ним проложен тоннель, временной портал, где могут проноситься новейшие "Сапсаны", а может пролетать Птица-тройка", - отметили в театре.

В спектакле заняты Сергей Епишев, Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, Дмитрий Жойдик, Иван Иванович, Дмитрий Голубев и другие артисты. Премьерные показы пройдут 21 и 22 февраля.