Фильм "Анчартед: на картах не значится" вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится" вторую неделю подряд становится лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 257,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 февраля.

Картина режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Также герои надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и др.