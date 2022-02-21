Фильм "Анчартед: на картах не значится" вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится" вторую неделю подряд становится лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 257,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 февраля.
Картина режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Также герои надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и др.
На втором месте оказался детектив "Смерть на Ниле", собравший 131 млн рублей за выходные. Экранизация одноименного романа Агаты Кристи режиссера Кеннета Браны вышла в российский прокат 10 февраля. Детектив Пуаро, отвлекаясь от собственного отдыха, расследует загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, плывущего по Нилу. В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей и др.
Третье место заняла отечественная спортивная драма "Одиннадцать молчаливых мужчин" режиссера Алексея Пиманова, собравшая 51,7 млн рублей за выходные. "Одиннадцать молчаливых мужчин" - так назвали британские журналисты футболистов московского "Динамо", которые в ноябре 1945 года приехали в Лондон, чтобы сыграть с английскими клубами, в том числе с непобедимыми "Челси" и "Арсеналом". Фильм вышел в прокат 17 февраля, главные роли исполнили Макар Запорожский, Алена Коломина, Павел Крайнов, Павел Трубинер и др.