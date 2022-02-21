Выставка вещей Петра I из Музеев Московского Кремля откроется во Владивостоке к ВЭФ-2022

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка вещей, имеющих отношение к доимператорскому периоду жизни Петра I, из Музеев Московского Кремля откроется во Владивостоке в период Восточного экономического форума 2022 на площадке Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. Об этом ТАСС сообщил директор дальневосточного музея Виктор Шалай.

Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева (на тот момент не имевший статус федерального музея) и Музеи Московского Кремля 19 марта 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ подразумевает проведение Музеями Московского Кремля нескольких выставок из собственного собрания на территории Приморского края.

"Продолжается сотрудничество с Музеями Московского Кремля. В этом году будет уже четвертая выставка, которая будет приурочена к 350-летию Петра Первого. Это будет коллекция предметов, имеющих отношение к тому периоду жизни и деятельности Петра Алексеевича, который предшествует его титулу императора", - сказал Шалай.

Он добавил, что выставку поддерживает и финансирует ПАО "Газпром". Открыться она должна во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума текущего года, который, ориентировочно, пройдет в сентябре. "На мой взгляд, это говорит и о нашем статусе в глазах партнеров, и об их особом отношении к Владивостоку", - отметил директор музея.

В рамках совместной работы дальневосточного и московского музеев первым совместным проектом стала прошедшая в 2018 году выставка "Карта России. Вехи истории". Знаковыми экспонатами выставки стали ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству транссибирской железной дороги. Кроме того, Владивосток уже принимал несколько выставок о Петре Великом и других русских царях из Музеев Московского Кремля.