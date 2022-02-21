В гастрольных программах Минкультуры в 2022 году примут участие около 300 коллективов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Участниками программ "Большие гастроли" и "Мы - Россия" станут 260 театров и 36 национальных хореографических и хоровых коллективов в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Глава ведомства подчеркнула, что одна из целей проекта - сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Программу "Большие гастроли" 28 февраля откроет Российский академический молодежный театр, который выступит в Ставрополе и Железноводске. Запланированы также гастроли Школы-студии МХАТ в рамках студенческого направления, Театральной компании "Свободная сцена" как негосударственного театра, Омского государственного академического театра драмы в Москве в рамках межрегионального направления. В Минкультуры уточнили, что о старте зарубежного направления будет объявлено позднее. Планируются гастроли русских театров из Узбекистана, Казахстана, Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии, а также выступление ведущих российских театров в Армении, Латвии, Белоруссии, Грузии, Азербайджане, Абхазии.

Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай" 11 марта даст старт проекту "Мы - Россия" в Кирове и городах Кировской области. "География программы "Мы - Россия" охватывает всю страну от самого западного региона России - Калининградской области - до Камчатского края, - отметили в Минкультуры. - В этом году многие коллективы посвящают свои выступления юбилейным датам".

Минкультуры объявило о запуске программы "Мы - Россия" в 2020 году из-за отмены и переноса гастролей российских коллективов за рубежом на фоне пандемии. В рамках проекта отечественные региональные коллективы проводят гастроли по стране. В 2021 году участниками программы стали 32 коллектива, которые дали 268 концертов.