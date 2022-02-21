"Мелодия" выпустила цифровой альбом ансамбля Novoselie, исполняющего этнобарокко

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Звукозаписывающая компания "Фирма Мелодия" выпустила цифровой альбом "Славен мир" ансамбля Novoselie, исполняющего музыку русского этнобарокко. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе "Мелодии".

"Славен мир" - программа из четырнадцати композиций в стиле "петровского канта". Две из них - подлинные напевы эпохи Петра I, остальные (и музыка, и тексты) написаны основателем ансамбля, петербургским композитором и мультиинструменталистом Рустом Позюмским", - сказано в сообщении.

Жанр канта появился в первой половине XVIII века и представляет собой сочетание европейского барокко с русской духовной музыкой и фольклором, пояснил журналист, музыкальный критик Алексей Мунипов, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в записи альбома "Славен мир" приняли участие Алиса Тен, Марфа Семенова, Андрей Котов, Владимир Красов, Сергей Полтавский, Вадим Вайнштейн, Антон Изгагин, Владимир Волков и автор композиций - Руст Позюмский.

Презентация альбома запланирована на 23 февраля и пройдет в культурном центре "Дом". Цифровая версия сборника доступна в Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка и Spotify.