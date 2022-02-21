Назван самый популярный автор у слушателей аудиокниг за последние пять лет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин стал самым популярным отечественным автором у слушателей аудиокниг за последние пять лет. Об этом свидетельствует рейтинг, который сервис аудиокниг Storytel подготовил к Международному дню родного языка.

"В течение последних пяти лет первое место по популярности среди отечественных авторов неизменно принадлежит Борису Акунину. Его аудиокниги набирают самое большое количество прослушиваний", - сообщили авторы рейтинга.

Второе место занял автор серии "Метро" и первого постапокалиптического аудиосериала "Пост" Дмитрий Глуховский. На третьем месте - российский фантаст Сергей Лукьяненко, на четвертой позиции - писатель Виктор Пелевин. Пятое и шестое место по популярности разделили между собой русские классики: Лев Толстой и Федор Достоевский. Также в десятку самых популярных авторов вошли Алексей Иванов, Александра Маринина, Михаил Зыгарь и Андрей Васильев.

Самые популярные произведения

Самым прослушиваемым произведением за последние пять лет стал роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". В топ-10 самых популярных аудиокниг за этот промежуток времени также оказались четыре произведения Бориса Акунина: "Алмазная колесница", "Нефритовые четки", "Не прощаюсь" и одна из аудиокниг проекта об истории России - "Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия".

В список самых прослушиваемых произведений также вошли аудиокниги Михаила Зыгаря: "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России" и "Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917".

Романы Дмитрия Глуховского "Текст" и "Метро 2033" и аудиокнига Вадима Зеланда "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов" поделили остальные строчки рейтинга.

Известные аудиокниги Акунина, Глуховского, Яхиной и Зеланда также оказались среди самых прослушиваемых за последний год. "Однако можно увидеть, что российские слушатели активно приветствуют аудионовинки. Это "Дорога в Китеж" любимого всеми Бориса Акунина, "Вечная мерзлота" Виктора Ремизова, "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной и "TRANSHUMANISM INC. (Трансгуманизм Inc.)" Виктора Пелевина", - добавили авторы рейтинга.