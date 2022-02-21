В "Москино" покажут фильмы фестиваля "Дух огня"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Показы российской программы международного фестиваля дебютом "Дух огня" пройдут с 1 по 6 марта в киносети "Москино" в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте киносети.

"С 1 по 6 марта в кинотеатре "Москино Салют" и "Москино Молодежный" пройдут показы российской программы международного фестиваля дебютов "Дух огня". Вас ждут картины начинающих российских режиссеров - портрет родных мест, где сочетаются документальное и постановочное ("Край"), черная хулиганская комедия ("Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали"), история слепнущего ведущего Отара Кушинашвили ("Глаза Отара"), странности рабочих будней специалиста по лифтовому оборудованию ("Наводка"), полная тоски и надежды драма о мальчике из неблагополучной семьи ("Мятный пряник") и фильм-загадка о путешествии по лабиринту собственной памяти ("Гобелен"), - говорится в сообщении.

Первый показ пройдет 1 марта. В этот день зрители смогут увидеть картину "Край". Режиссером фильма является Алексей Лапин.

О фестивале

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.