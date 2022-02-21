На Урале появился первый в России филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Уральский юношеский симфонический оркестр первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра - соответствующее соглашение подписали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор гастрольно-концертного агентства "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

Ранее в пресс-службе Свердловской областной филармонии сообщали ТАСС о планах создания филиала ВЮСО на базе регионального образовательного центра Юрия Башмета в Екатеринбурге.

"При поддержке губернатора Евгения Куйвашева, к которому обратился народный артист СССР Юрий Башмет, Уральский юношеский симфонический оркестр первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Соответствующее соглашение на VII Международной конференции в рамках Юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи подписала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор гастрольно-концертного агентства "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко. Подписи под документом также поставили Юрий Башмет и директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), на базе которой будет образован оркестр, Эльвира Архангельская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день уральский оркестр объединяет 75 молодых музыкантов от 14 до 22 лет из разных населенных пунктов Уральского федерального округа. Репетиции коллектива уже начались, первое выступление запланировано на 3 марта - оно пройдет в Свердловской государственной филармонии.

Всероссийский проект "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" создан в 2013 году. Проект состоит из нескольких направлений: региональные образовательные центры для музыкально одаренных детей, международные и всероссийские музыкальные академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр. С 2018 года проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.