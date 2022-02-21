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На Урале фестиваль аудиовизуального искусства "Луч" в 2022 году посвятят метавселенной

Мероприятие состоится с 4 по 6 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Темой IV Фестиваля нового аудиовизуального искусства "Луч", который пройдет в Екатеринбурге с 4 по 6 марта, станет "Почему метавселенная?". Об этом сообщили в понедельник на официальной странице "Ельцин Центра" во "ВКонтакте".

"Тема нового фестиваля звучит так: "Почему метавселенная?", - говорится в сообщении.

Участникам предлагается осмыслить локдаун и пандемию, новый коллективный опыт взаимодействия и другие темы.

В программе фестиваля лекции, воркшопы, мастер-классы, паблик-токи на тему визуального искусства, музыки, видео-арта, кино, а также показы медиапроектов российских и иностранных художников на 72-метровом экране в Атриуме и на медиафасаде "Ельцин Центра".

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