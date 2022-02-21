Фильм "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука покажут в Германии, Франции и других странах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Военную драму "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, сюжет которой разворачивается во время разминирования древней Пальмиры, покажут в Германии, Франции, Японии и других странах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскино" по итогам Европейского кинорынка (EFM).

Онлайн-кинорынок проходил параллельно с Берлинским кинофестивалем. Российские компании объединились на виртуальном стенде "Роскино", организованном при поддержке Фонда кино, под единым брендом Russian Content Worldwide. "Новый фильм режиссера Андрея Кравчука "Однажды в пустыне" о разминировании захваченной боевиками Пальмиры скоро появится и в других странах. О крупных международных сделках было объявлено в ходе Европейского кинорынка EFM в Берлине", - сообщили в "Роскино".

Международными продажами картины занимается компания Riverlet Films. Российскую военную драму увидят зрители Франции и франкоговорящих территорий, Германии и немецкоязычных территорий, Японии, Нидерландов, Южной Кореи и других стран. На данный момент на финальной стадии находятся сделки по США, странам Латинской Америке и иным территориям.

По сюжету главный герой - сапер по фамилии Шаберов - отправляется на разминирование захваченной боевиками Пальмиры и мечтает вновь увидеть местную девушку, которой недавно помог. По мере приближения к древнему городу отношения внутри военного отряда усложняются, а враг начинает действовать коварнее. Фильм создавался киностудией "Рок" при поддержке Фонда кино, телекомпании НТВ и Министерства обороны РФ. Он вышел в российский прокат 17 февраля.