Организаторы Ural Music Night планируют собрать 3 тыс. музыкантов в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night планируют собрать 3 тыс. музыкантов в 2022 году. Начался сбор заявок, который продлится до 21 марта, сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.

Ранее организаторы сообщили, что фестиваль планируется провести 24 июня.

"Ural Music Night объявляет прием заявок от музыкантов любого города и из любой страны. <…> В 2022 году фестиваль состоится 24 июня, и на Урале планируется снова собрать 300 тыс. гостей, 3 тыс. музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку для участия можно с 21 февраля по 21 марта.

"Ночь музыки" - это фестиваль для молодых музыкантов и про них. Именно они своим талантом и творчеством создают на улицах города ощущение настоящего праздника и карнавала. Каждый год мы получаем сотни заявок от талантливых коллективов и исполнителей, и мы рады представлять на нашем фестивале лучших из них. Мы искренне верим, что все границы откроют и "Ночь музыки" станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира", - приводит пресс-служба слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2021 году фестиваль прошел 22 октября. Традиционно на Ural Music Night представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.