Кабмин внес в Думу законопроект о критериях значимости объектов культурного наследия

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий критерии для определения значимости объектов культурного наследия. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Как отмечается в пояснительной записке, в госпрограммы РФ и субъектов, а также муниципальные программы в приоритетном порядке будут включаться объекты культурного наследия, отвечающие указанным критериям.

Предлагаются следующие критерии: принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, принадлежность к объекту, включенному в Список всемирного наследия, расположение объекта в границах территории историко-культурного заповедника.

Также предлагается считать приоритетными объекты культурного наследия, относящиеся к объектам деревянного зодчества, а также объекты, "играющие существенную роль в формировании силуэта населенного пункта или являющиеся градостроительным акцентом". Другие критерии - если объект культурного наследия является ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входит в состав такого ансамбля; если он относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии; если было издано поручение президента РФ или правительства РФ о включении объекта в государственные программы РФ.

Как отмечал на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предлагаемые изменения помогут "сформировать объективное представление о том, какие объекты нужно восстановить в приоритетном порядке". По словам Мишустина, такая система критериев поможет более четко и эффективно распределять средства на эти цели.