Балет Мариинского театра и Страдивари-ансамбль выступят в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Балетная труппа Мариинского театра и его Страдивари-ансамбль выступят в столичном концертном зале "Зарядье" 24 и 25 февраля. Москвичи познакомятся с работами молодых петербургских хореографов, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Балетная труппа привезет в Москву новую хореографию - работы Максима Петрова, Владимира Варнавы, Александра Сергеева и Полины Митряшиной, а Страдивари-ансамбль сыграет программу из сочинений Гайдна и Пьяццоллы. В концерте примет участие приглашенный виолончелист Джонатан Роузман", - рассказали в пресс-службе.

Вечер современной хореографии "Чувства и танцы" составлен из работ молодых авторов, вышедших из Творческой мастерской Мариинского театра. В первом отделении исполнят "Быка на крыше - "инфернальный дивертисмент" Владимира Варнавы. Будет показан балет "Русские тупики - II" Максима Петрова и Настасьи Хрущевой, получивший в минувшем году "Золотую маску". В тот же вечер 24 февраля будут представлены миниатюра Полины Митряшевой "Тише" на музыку Александра Карпова и работа Александра Сергеева "Не вовремя".

Страдивари-ансамбль под руководством скрипача Лоренца Настурики-Гершовичи 25 февраля исполнит программу, соединяющую "серьезное" и "легкое." В первом отделении прозвучит "Прощальная симфония" Йозефа Гайдна и его же Концертная симфония с солирующими гобоем (Алексей Федоров), фаготом (Родион Толмачев), скрипкой (Лоренц Настурика-Гершовичи) и виолончелью (Джонатан Роузман). Во втором отделении музыканты сыграют популярные танго Астора Пьяццоллы в транскрипциях Леонида Десятникова и Алексея Крашенинникова.