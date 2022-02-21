Совет Минкультуры рекомендовал 45 кинофестивалей к господдержке на 2022 год

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кинофестивальный совет Минкультуры РФ отобрал 45 из 122 проектов фестивалей, которые проведут в более чем 30 регионах страны в 2022 году. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Кинофестивальный совет Министерства культуры Российской Федерации отобрал 45 проектов фестивалей в более 30 регионах, рекомендованных к проведению при государственной финансовой поддержке в 2022 году. На рассмотрение совета было представлено 122 заявки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году эксперты совета уделяли особое внимание роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу, открытию новых талантов и важности развития фестивалей кино в регионах.

Среди рекомендованных к поддержке фестивалей - Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" в Санкт-Петербурге, VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" в Анадыре, Международный кинофестиваль "Край света. Запад" в Калининграде и другие.

"Мы были рады видеть среди заявок кинофестивали, которые претендуют на поддержку Минкультуры в первый раз. Часть из них сумела убедительно представить себя на очной защите, вызвать интерес экспертов и получить высокую оценку совета. Одним из важных критериев стало наличие у фестиваля четкой концепции, актуальной продуманной кинопрограммы, способности фестиваля открывать новые имена в кино. Перед членами совета также стоял вопрос: каким образом фестиваль способствует развитию кинематографа в регионе", - приводятся на сайте слова директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светланы Максимченко.