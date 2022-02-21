В Москве состоялась премьера первого оригинального фильма Start "Многоэтажка"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьера первого оригинального полнометражного фильма Start - триллера "Многоэтажка", снятого специально для видеосервиса, состоялась в московском кинотеатре "Иллюзион". Режиссер Антон Маслов подчеркнул, что создавал картину "о реакции людей на чужую боль и проблему", передает корреспондент ТАСС.

Картина стала для Маслова, который в прошлом году представил сериал "Вампиры средней полосы", полнометражным дебютом. "Поиски пропавшей девочки в подъезде - это всего лишь движок истории. Наше кино, в первую очередь, про соседей. О реакции людей на чужую боль и проблему. Мы каждый день закрываемся друг от друга, стараемся не видеть и не вмешиваться. Чем выше многоэтажки и чем больше нас рядом, тем дальше мы становимся друг от друга. Это опасный симптом", - отметил Маслов.

В центре сюжета оказывается пожарный Антон Калашников. Каждую субботу он встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев, но однажды девочка, позвонив в домофон, так и не доходит до квартиры. Герою приходится просить помощи у соседей, преодолевая безразличие и прошлые обиды. Сценарий картины написала Мария Маслова вместе с режиссером проекта.

"Для меня очень важно было исследовать эту историю абсолютной несправедливости и очень важно сказать, что люди должны немножко любить друг друга. Если герои фильма знали бы соседей по подъезду или хотя бы по этажу, то такой истории бы не случилось", - подчеркнул Маслов.

Съемки картины проходили весной 2021 года в Москве. Создатели хотели показать типичный многоэтажный город-миллионник. "Нашу многоэтажку мы искали довольно долго. Представьте, 21 этаж, на каждом по шесть квартир. Чтобы была возможность снимать, нужно было договориться со всеми жильцами. Мы проживали конфликт нашего фильма каждый день", - поделился режиссер.

Роли в проекте исполнили Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Татьяна Догилева, Наталья Земцова и другие артисты. Триллер выйдет на Start 3 марта, а также его будут показывать в некоторых кинотеатрах.