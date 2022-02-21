Путин наградил орденами Алентову, Леонтьева и других деятелей культуры

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда артистов и культурных деятелей. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена народная артистка РФ Вера Алентова, которой 21 февраля исполнилось 80 лет. Той же награды удостоены народный артист России Валерий Леонтьев и председатель Национальной ассоциации драматургов, секретарь Союза писателей России Юрий Поляков.

Кроме того, как следует из документа, Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" художественного руководителя театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса, который 20 января отметил 70-летие. Орден Дружбы присужден актрисе, артистке театра "Современник" Алене Бабенко.