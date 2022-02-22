В Мариинке прозвучит опера "Золушка" Джоаккино Россини

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр представит во вторник в полусценическом исполнении комическую оперу Джоаккино Россини "Золушка". На главную роль приглашена солистка Большого театра Анна Горячева, в январе исполнявшая эту партию в Вене, сообщили в пресс-службе театра.

"Золушка" Россини не представлена в постоянном репертуаре Мариинского театра. Несколько лет назад она звучала в абонементах Академии молодых оперных певцов Мариинского с Ириной Шишковой и Региной Рустамовой в титульной партии. Еще раньше, в 1990-е годы, ее пела в Мариинском Ольга Бородина. Найти исполнительницу партии Анджелины (так у Россини зовут главную героиню), написанной для колоратурного меццо-сопрано, и составляет главную сложность", - рассказали в пресс-службе.

Для нынешнего исполнения театр объединил силы Академии и основной труппы, опытных и молодых певцов. Опера прозвучит в Концертном зале театра.

Премьера "Золушки" состоялась в 1817 году в римском театре Валле. Каноническую постановку в XX веке создал французский режиссер Жан-Пьер Поннель, экранизировавший оперу в 1981 году.