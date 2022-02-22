Кинофестиваль "Дух огня" в Ханты-Мансийске откроется концертом Эмира Кустурицы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Концерт Эмира Кустурицы и "The no smoking orchestra" откроет во вторник программу международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ). Также на открытии будут показаны костюмы сериала "Грозный", сообщила ТАСС заместитель начальника медиацентра АУ КТЦ "Югра - Классик" Дина Гуц.

Сообщалось, что в феврале 2022 года фестиваль будет сдвоенным, то есть сразу же пройдут XIX и XX фестивали. Такое решение пришлось принять, так как XIX фестиваль был перенесен из-за коронавируса.

"Вечером 22 февраля состоится "Звездная дорожка" и торжественная церемония открытия кинофестиваля "Духа огня". Впервые будет показано дефиле коллекции костюмов сериала "Грозный", созданной художником по костюмам Натальей Салтыковой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году фильма-открытия не будет, вместо него пройдет концерт почетного гостя мероприятия Эмира Кустурицы и "The no smoking orchestra". Тема мероприятия в этом году - "Классики и классики", впервые гости и участники смогут познакомиться с лучшими работами фестиваля за 20 лет его существования. В текущем году программа "Духа огня" состоит из более чем 100 кинопоказов. "В кинофестивале примут участие представители более 20 стран, в частности, Дании, Грузии, Германии, Австрии, Нидерландов, Испании, Аргентины, Сербии, Сирии, Канады, Франции, Португалии, Чехии", - отметил он.

На мероприятии будет открыто медиа-пространство памяти президента фестиваля, народного артиста РФ Сергея Соловьева, который умер 13 декабря 2021 года. На площадке представят фотоработы режиссера, фильмы Соловьева о себе и его мастер-классы. Также в ходе кинофестиваля состоятся программа "Евгений Онегин" с участием Дмитрия Дюжева и концертного оркестра Югры, рок-опера "Карамазовы" с участием Анастасии Стоцкой, Теоны Дольниковой, Александра Рагулина, спецпоказы, показ фильма "Межсезонье" известного югорского режиссера Александра Ханта и акция "Фестивальная ночь" - арт-проект с танцами, показом фильмов, творческими встречами с известными деятелями кино.

Международное жюри возглавит классик советского кино, режиссер Борис Фрумин, в программу международного конкурса войдут 16 фильмов российских и зарубежных режиссеров: восемь - в конкурсе XIX фестиваля и восемь - в конкурсе XX фестиваля, среди них мировые и национальные премьеры. В частности, "Ночь королей" Филиппа Лакота, "Орфей" Вадима Кострова, "Кафка для детей" Рои Розена, "Коммунисты!" Кристофера Смолла, показ которых станет российской премьерой. На фестивале будут представлены работы независимых постановщиков, а также выпускников ведущих российских киношкол, в том числе ВГИК, Московской школы нового кино, Московской школы кино, Школы Родченко и других.

О фестивале

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.