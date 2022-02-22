В Петербурге состоится премьера балета Бориса Эйфмана "Чайка. Балетная история"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Новый балет народного артиста России Бориса Эйфмана "Чайка. Балетная история" будет показан во вторник на сцене Александринского театра. В основу спектакля положены мотивы чеховской пьесы "Чайка".

"Есть книги и темы, годами не отпускающие меня, провоцирующие на напряженные интеллектуальные поиски. Чеховская "Чайка" - гениальный образец подобного произведения. За внешней размеренностью сюжета в пьесе скрывается лабиринт важнейших философских идей", - сказал журналистам Борис Эйфман.

Действие в спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию "Лебединого озера", а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной. "Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, - о самой сути театра", - заключил хореограф.

Это второе его обращение к знаменитой пьесе, впервые получившей балетное прочтение 15 лет назад, в год 30-летия Академического театра балета Бориса Эйфмана. Однако зрители увидят не редакцию старой постановки, а новый балет, в котором сохранен лишь принцип переноса действия из драматического театрального мира в сферу балета.

К фрагментам из произведений Сергея Рахманинова прибавилась музыка российского рок-гитариста и композитора, основателя и лидера групп "Високосное лето" и "Автограф" Александра Ситковецкого. Новую сценографию создал для балета художник Зиновий Марголин. В постановочную бригаду вошли также многолетние творческие партнеры мастера - художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили и художник по свету Глеб Фильштинский.

Главные партии готовят солисты труппы Дэниел Рубин ( Треплев), Мария Абашова (Аркадина), Виктория Мокроусова (Заречная), Игорь Субботин (Тригорин).

Литературные сюжеты

Борис Эйфман любит в своих исканиях опираться на произведения мировой литературной классики, перенося хрестоматийные сюжеты в мир балета. Одним из первых он обратился к наследию Федора Достоевского, создав балеты по романам "Идиот" и "Братья Карамазовы". Он - автор хореографических романов по произведениям Александра Пушкина, Жана-Батиста Мольера, Льва Толстого, Александра Куприна, Михаила Булгакова, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.