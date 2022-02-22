"Кинотавр" вновь пройдет осенью в Сочи в формате делового форума

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Открытый российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября в формате делового форума, прием заявок на участие в конкурсных программах начнется 1 марта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба смотра.

"Кинотавр" - главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много - количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" увеличивается с каждым годом", - процитировали в пресс-службе президента фестиваля, продюсера Александра Роднянского.

Фестиваль "Кинотавр" третий год подряд пройдет в сентябре в офлайн-формате с соблюдением всех антиковидных норм. Основной площадкой смотра по традиции станет Зимний театр. Прием заявок на участие в конкурсных секциях полного и короткого метра продлится до 1 июня. Программа включит также представленную в прошлом году секцию "Кинотавр. Сериалы", специальные показы, питчинг сериальных проектов и ряд мероприятий, о которых организаторы сообщат дополнительно.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития и поддержки социально-культурных проектов Романа Абрамовича.