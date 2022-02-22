На Урале представят интерактивную реальность, посвященную народным промыслам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Модернизированное интерактивное пространство виртуального музея, посвященного промыслам Урала, представят 6 марта на праздновании масленицы в Арт-резиденции "Blackweekend URAL" в поселке Черноисточинске на территории туристического кластера "Гора Белая" в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании, управляющей туристско-рекреационными кластерами региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия.

"Посетители впервые увидят интерактивный музей с проектом "Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила". Гости станут участниками виртуальной реальности производства в эко-индустриальном технопарке "Старый демидовский завод". <...> Каждый узнает, как отливались чугун и железо, посетит пять галерей, в которых расскажут о достопримечательностях Нижнего Тагила и промыслах жителей Урала", - рассказали в пресс-службе, добавив, что познакомиться с производством, достопримечательностями и промыслами можно будет при помощи VR-шлема.

Инициативная группа в декабре начала модернизацию созданного в 2020 году при поддержке министерства инвестиций региона виртуального пространства по промыслам Нижнего Тагила - лаковой росписи по металлу (тагильский поднос), бурачному промыслу (береста), камнерезному искусству, ковке и литью. Виртуальное пространство включало несколько комнат-мастерских, часть из представленных там объектов находится в частных коллекциях и других музеях либо безвозвратно утрачена. В каждой локации можно увидеть инструменты, послушать и посмотреть историю развития промыслов от XVIII века до наших дней, воспользоваться аудиогидом.

Сейчас в виртуальное пространство добавлены работы современных мастеров, которых нет в других музеях, а также внедрены интерактивные возможности: в мастерских можно "потрогать" предметы и даже создать в виртуальной реальности свое произведение - например, нарисовать собственный орнамент на нижнетагильском подносе или собрать малахитовый пазл. Кроме того, здесь появились две комнаты, одна из которых посвящена истории Нижнего Тагила. Также создан виртуальный производственный цех Нижнетагильского музея-завода, где можно не только познакомиться с ключевыми объектами старинного производства - кричным молотом, плотиной, домной, мартеновской печью, но и увидеть производственные документы - чертежи, планы. Во время масленичных гуляний все эти новшества будут представлены широкой публике впервые.

Организаторы при наличии финансирования планируют масштабировать проект, добавляя новые места туркластера "Гора Белая" в интерактивное пространство, пополняя его историческими фактами и снимая панорамные ролики.

Масленица в арт-резиденции

В этом году на территории нового арт-пространства на заводе Демидовых будет введена собственная валюта - "БлинCoin", получить которую можно за участие в конкурсах. Ее можно будет потратить на аукционе подарков, среди которых - берестяные изделия, роспись, произведения кузнечного, кожевенного и камнерезного дела.

Также гостей ждут силовое шоу, игры народов Урала, "Взятие снежного городка", показ одежды в стиле "a la russe", выступания творческих коллективов Уральского федерального округа, сожжение пятиметрового чучела, фудкорт, фотозоны, ярмарка уральских мастеров и многое другое.