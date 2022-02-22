Эрмитаж открыл выставку испанского стекла и художественного текстиля ХVI-ХIХ веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл во вторник в Зимнем дворце выставку, посвященную разнообразию техник и стилей в производстве испанского стекла и художественного текстиля ХVI-ХIХ веков.

В экспозиции показаны кружева, ткани с драгоценными металлами и камнями, стеклянные кубки, которые, как считалось, реагировали на яды, сосуды причудливых форм и другие произведения прикладного искусства Испании из эрмитажной коллекции.

"Выставка рассказывает о необыкновенных особенностях испанского искусства - даже без живописи. Видно, как Испания соревнуется с другими странами Европы и показывает им всем, что умеет делать лучше, чем они. Видно, что Испания помнит традиции арабского и средиземноморского искусства, которые были веками там сильны", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки, трансляция мероприятия велась онлайн.

Выставка будет действовать в Синей спальне Зимнего дворца с 23 февраля до 18 сентября.

Испанский стиль

Как отмечается в описании выставки, на формирование особенного стиля испанского прикладного искусства оказывали влияние традиции, заложенные в период арабского владычества, и технологии, которые мастера перенимали в соседних европейских странах. Например, в Каталонии получило распространение "стекло с нитями" (vetro a fili), которое пришло из Венеции, но использовалось там в меньшей степени. В нем применялся декор из стеклянных нитей, расположенных радиально или по диагонали на поверхности изделия.

Каталонскому стеклу приписывали волшебные свойства. "Один из необходимых компонентов стекла - сода - добывался в окрестностях Барселоны из золы растения солерос. Считалось, что эта трава придает изделиям способность раскалываться, если в вино добавляли хотя бы одну каплю яда", - отмечается в описании выставки на сайте Эрмитажа.

Большое значение для развития испанского прикладного искусства в XVIII веке имело появление крупных мануфактур, которые обеспечивали королевский двор предметами роскоши. Среди них была стекольная мануфактура, открытая в 1728 году недалеко от Мадрида, где производились графины с круглым, сплюснутым с двух сторон корпусом и пробкой, напоминающей шляпу, а также сосуды для святой воды, приборы для специй и двуручные вазы-кружки из бесцветного и из молочного стекла.

В художественном текстиле Испания опиралась на свои традиции и использовала исламскую орнаментику, особенно вязь геометрических узоров. Уже в XIII веке во многих городах было налажено шелкоткачество, для создания более плотных материй к шелковым нитям добавляли льняные. Большую роль сыграли географические открытия, когда с американского континента в Испанию хлынул поток драгоценных металлов и камней. Они стали использоваться для отделки тканей, придавая изделиям особую пышность и роскошь. Примечательной чертой испанского текстиля стала вышивка темным или черным шелком, которой украшали скатерти, покровы, детали женского костюма и аксессуаров.