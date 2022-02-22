В Казань привезли картины Рубенса и ван Дейка из Государственного Эрмитажа

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Выставка "Золотой век фламандского искусства" с 23 февраля будет доступна для всех посетителей в Казани, центральное место на ней займут произведения художников XVII века Питера Пауля Рубенса и двух его младших современников - Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса, сообщает корреспондент ТАСС с открытия выставки.

"Эта выставка посвящена одной из самых главных коллекций Эрмитажа, это выставка с такими именами, от которых дрожь пробирает, у нас Рубенс, ван Дейк, Йорданс. Эту выставку в Эрмитаже, которую можно посещать много раз, которую надо изучать и смаковать. Я всех благодарю за подготовку. Интерактивная и инклюзивная часть выставки мне тоже очень нравится, это важная линия нашей работы, и уже не первый раз Казань выступает местом экспериментов в выставочном дизайне", - сказал во время открытия выставки через телемост генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На экспозиции показана живопись, печатная графика и предметы прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. В шести залах выставочного центра находится 30 картин, которые занимают основную часть экспозиции, 24 произведения прикладного искусства и 16 гравюр. Центральное место заняли произведения Рубенса и двух его младших современников - Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса.

Рубенс представлен на выставке двумя эскизами - "Прибытие в Лион", это одна из подготовительных работ к знаменитому циклу "Жизнь Марии Медичи", хранящемуся в настоящее время в собрании Лувра (Париж), и "Арка Геракла" - произведение из серии, посвященной торжественному въезду инфанта Фердинанда в Антверпен. Кроме того, экспозицию дополнят парные портреты испанской королевской четы - Филиппа IV и Елизаветы Бурбонской, исполненные в мастерской Рубенса.

Работы Рубенса, ван Дейка и Йорданса дополнены несколькими произведениями их современников, работавших в разных жанрах живописи. Отдельный зал на выставке посвящен мастерам, работавшим в основном в жанре кабинетного искусства. "Самым знаменитым из них был Давид Тенирс Младший. Эрмитажное собрание его картин является одним из лучших в мире. На выставке представлены шесть наиболее значительных из них", - сообщили в пресс-службе Эрмитажа-Казань.