В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль "Дух огня"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия XIX и XX Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла во вторник в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ) в концертно-театральном центре "Югра - Классик", передает корреспондент ТАСС.

Мероприятия кинофестиваля, который с 2003 года проходит в столице Югры, начались во вторник и закончатся 28 февраля. В этом году он впервые будет сдвоенным, так как XIX фестиваль был перенесен на этот год из-за коронавируса. В этот раз его тема - "Классики и классики", впервые будут показаны лучшие работы фестиваля за 20 лет. Во вторник вечером состоится концерт Эмира Кустурицы и The no smoking orchestra.

"Большое кино в Ханты-Мансийске. XIX-XX кинофестиваль "Дух огня" открывается. За 20 лет наш кинофестиваль свой потенциал зрительский, профессиональный развил и дает шанс с вами встречаться. Добро пожаловать!" - сказала в ходе церемонии открытия губернатор Югры Наталья Комарова.

Председатель отборочной комиссии "Духа огня" Борис Нелепо отметил, что в этом году получился очень разнообразный фестиваль. "Самый разнообразный фестиваль за все время", - сказал он.

О фестивале

В этом году программа "Духа огня" состоит из более чем 100 кинопоказов, в кинофестивале примут участие представители более 20 стран. Также в ходе кинофестиваля состоятся программа "Евгений Онегин" с участием Дмитрия Дюжева и концертного оркестра Югры, рок-опера "Карамазовы" с участием Анастасии Стоцкой, Теоны Дольниковой, Александра Рагулина, спецпоказы, показ фильма "Межсезонье" югорского режиссера Александра Ханта и акция "Фестивальная ночь" - арт-проект с танцами, показом фильмов, творческими встречами с известными деятелями кино.

Международное жюри возглавит классик советского кино, режиссер Борис Фрумин, в программу международного конкурса войдут 16 фильмов российских и зарубежных режиссеров: восемь - в конкурсе XIX фестиваля и восемь - в конкурсе XX фестиваля, среди них мировые и национальные премьеры. В частности, "Ночь королей" Филиппа Лакота, "Орфей" Вадима Кострова, "Кафка для детей" Рои Розена, "Коммунисты!" Кристофера Смолла, показ которых станет российской премьерой. На фестивале будут представлены работы независимых постановщиков, а также выпускников ведущих российских киношкол, в том числе ВГИК, Московской школы нового кино, Московской школы кино, Школы Родченко и других.

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля - "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.