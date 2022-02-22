В Москве состоялась премьера фильма "Мистер Нокаут" о советском боксере Валерии Попенченко

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьера спортивной драмы "Мистер Нокаут", посвященной истории жизни советского боксера Валерия Попенченко, состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Почетными гостями вечера стали сын и супруга спортсмена, которые поблагодарили создателей за картину.

Драма рассказывает о жизни советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Сценарий проекта создали драматурги Владимир и Олег Пресняковы. "Я счастлив стоять на этой сцене, потому что мы делали очень честную и настоящую работу. Мы делали фильм про великого боксера Валерия Попенченко, про человека-легенду. В этом зале находится его семья - Татьяна Игоревна и Максим Попенченко. Спасибо вам огромное, что вы есть, мы вас очень любим", - сказал со сцены режиссер фильма Артем Михалков.

Супруга спортсмена Татьяна выразила надежду, что фильм вдохновит молодых зрителей последовать примеру Попенченко, который не только был профессионалом в своем деле, но и увлекался шахматами, живописью, скульптурой, литературой, знал множество стихотворений русских классиков наизусть и сам писал стихи. "Я очень рада, что вышла картина о моем муже, человеке необыкновенной судьбы. Надеюсь что молодежь, которая будет смотреть этот фильм, пойдет по его стопам", - обратилась она к публике.

Поддержать режиссера фильма пришли его мама Татьяна Михалкова, сестры Анна и Надежда Михалковы, режиссер Федор Бондарчук, актеры Александр Олешко, Михаил Пореченков и другие кинематографисты. Среди первых зрителей также оказалась министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Все первые спортивные драмы начинались с сомнений зрителей, которые думали, что историю придумали кинематографисты. И сейчас во время показа каждой новой спортивной драмы ребята сидят и гуглят имена спортсменов и чемпионов мира, убеждаясь, что события имели место в реальной жизни", - отметила министр в беседе с журналистами.

О создании фильма

Режиссер рассказал, что работа над картиной длилась более трех лет. "Я случайно увидел документальный фильм о Валерии Попенченко, его история меня очень заинтересовала. Я нашел книгу "И вечно бой…" (книга Попенченко - прим. ТАСС), стал читать, не мог поверить, что нет полнометражного кино об этом легендарном боксере. Мы связались с нашими сценаристами Пресняковыми, во время подготовки познакомились с Максимом и Татьяной Игоревной Попенченко. Они показывали нам фотографии, мы обсуждали. <…> Наше кино - не документальное, оно обладает своими художественными решениями. Мы создали художественный сценарий, но в истории есть доля правды", - рассказал журналистам Михалков.

Семья Попенченко положительно оценила спортивную драму. Сын боксера Максим поблагодарил режиссера за фильм, который, по его мнению, получился хорошим. "Сейчас молодежь начала забывать о легендах спорта, поэтому картина будет полезна для них", - сказал Попенченко.

Роль Валерия Попенченко исполнил в картине Виктор Хориняк, также в фильме снялись Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина и другие. Безруков воплотил на экране образ тренера Григория Кусикьянца. "Для меня это возможность рассказать правильно о тех звездах. О Попенченко говорили как о Гагарине, слава была такая же во всем мире. Он был единственным, с кем хотел встретиться Мухаммед Али (американский боксер - прим. ТАСС), когда приехал в Советский Союз. Им гордилась вся страна", - подчеркнул артист. Он рассказал, что сам занимается боксом, посвятил роль своему тренеру. Спортивная биографическая драма "Мистер Нокаут" выйдет в прокат 23 февраля.