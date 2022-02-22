В Центре театра и кино Михалкова прошел творческий вечер Ларисы Лужиной

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Творческий вечер народной артистки РФ Ларисы Лужиной под называнием "Жизнь по вертикали" состоялся во вторник в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, передает корреспондент ТАСС.

В ходе мероприятия актриса рассказала зрителям о своем творческом пути, поделилась историями из жизни. В частности, она рассказала о самом начале своей карьеры и главной роли в драме "На семи ветрах" (1962). "Там была потрясающая команда актерская, очень крепкая, хорошая. <...> Они мне помогли и сделали из моей Светланы героиню в этом фильме, они ее сделали значимой в этой картине. Потому что они играли вокруг меня так, что они "поднимали" меня все время. И выросла в конце я в такой символ женской верности", - сказала она.

Лужина добавила, что первое время ее персонажи отличались мягкостью и добротой. "Мне это было не очень интересно. Я благодарна режиссеру Семену Исаевичу Туманову. <...> Он изменил мой актерский тип, он мне дал возможность сыграть женщину характерную", - поделилась она, вспоминая свою работу над фильмом "Любовь Серафима Фролова" (1968).

За полтора часа встречи Лужина исполнила несколько песен, звучавших в фильмах с ее участием, а также прочла стихи Евгения Евтушенко, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и других. На большом экране показали фрагменты кинолент, в которых народная артистка снималась в разные периоды своей жизни. Творческий вечер завершился демонстрацией архивных фотографий и видео.

С 1964 года Лужина - актриса Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Всего в ее фильмографии около 90 ролей в художественных фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ - Лариса в фильме "Вертикаль" (1967), где актриса снялась вместе с Владимиром Высоцким, Варвара Павловна в драме "Дворянское гнездо" (1969), Анна Гагарина в биографическом фильме о первом советском космонавте "Так началась легенда" (1976) и другие. 4 марта этого года актрисе исполнится 83 года.

Центр театра и кино Михалкова в настоящее время размещается в учебно-театральном комплексе ГИТИСа, на сцене которого и состоялся творческий вечер. Сцена Центра на Поварской улице в Москве находится на реконструкции.