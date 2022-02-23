Эмир Кустурица примет участие в юбилейном фестивале Башмета в Сочи

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и его коллектив The No Smoking Orchestra в среду выступят на XV Зимнем международном фестивале искусств под художественным руководством Юрия Башмета в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

"23 февраля публику ждет незабываемый вечер в компании гения постмодернизма, кинорежиссера, сценариста, продюсера, актера, бас-гитариста и композитора, создавшего свой мир музыки и танца на изломе югославской трагедии рубежа веков, Эмира Кустурицы и его No Smoking Orchestra", - говорится в анонсе.

Организаторы напомнили, что Кустурица впервые посетил сочинский смотр в 2012 году, "и уже тогда этот концерт вошел в десятку лучших фестивальных вечеров".

У Кустурицы обширные связи с Россией, его роль в популяризации русской культуры, укреплении международного гуманитарного сотрудничества и сохранении исторической правды отмечалась на самом высоком государственном уровне. Он не раз выступал в российских городах, а в Сербии проводит ежегодный фестиваль русской музыки "Кустендорф классик" (ранее - "Большой"). 21 февраля Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский, Ксения Башмет и Олли Мустонен, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, виолончелист Иштван Вардаи, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Владимир Кошевой, Евгений Миронов, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин и другие.