В Москве откроется внеконкурсная программа фестиваля "Золотая маска"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Город Эн" Прокопьевского драматического театра откроет в Москве в среду, 23 февраля, "Маску плюс" - внеконкурсную программу фестиваля "Золотая маска", сообщает пресс-служба фестиваля.

"Программа "Маска плюс" проводится с 2009 года. Ее афишу составляют яркие, нестандартные, экспериментальные работы. Это всегда новые имена режиссеров и актеров, неожиданные художественные решения, расширение географии фестиваля", - говорится в сообщении.

Всего в проекте примут участие восемь спектаклей - из Прокопьевска, Улан-Удэ, Уссурийска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Перми. Открывающий внеконкурсную программу "Город Эн" режиссера Артема Устинова - первая постановка одноименного романа Леонида Добычина. Книга вышла в 1934 году и была подвергнута резкой критике.

Постановка спектакля-концерта "Первый субботник" петербургского независимого театра "Организмы" по прозе Владимира Сорокина будет представлена 23 и 24 февраля, а 25 и 26 февраля на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета зрители увидят спектакль "Шатуны" театра-фестиваля "Балтийский дом": молодой режиссер Роман Муромцев обращается к творчеству мистика и философа Юрия Мамлеева.

На пять дней театральной площадкой станет торговый центр "Метрополис", отметили в пресс-службе. В нем пройдет перформанс "33 сестры" пермской компании, которая называется "Немхат", проект осуществил режиссер Александр Шумилин. Впервые в программе "Маска плюс" появится спектакль из Челябинска - это постановка Молодежного театра "Я танцую, как дебил". "Пьеса Игоря Витренко состыковалась с моими мыслями о свободе самовыражения сегодня, о странных, но все же симпатичных людях", - привели в пресс-службе слова режиссера Ивана Миневцева. Кроме того, в первый раз в программе фестиваля - спектакль Театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской из Уссурийска "Каренин". Режиссер Роман Габриа при создании постановки основывался на пьесе Василия Сигрева и фрагментах романа Льва Толстого.

Также в программе участвует спектакль "Корея 03" Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. В названии "03" отражен региональный код Бурятии. Завершит программу 3 марта спектакль "Серая радуга" независимого "Одного театра" из Краснодара, который поставил режиссер Николай Русский.

О программе

Кураторами программы выступают театральные критики Татьяна Джурова и Алексей Платунов. "Маска плюс" - это не только спектакли, но и специальная программа. В ее рамках после показов пройдут обсуждения с авторами постановок и артистами. Кроме того, состоится серия дискуссий в Электротеатре Станиславский. Дискуссия "Свидетельство о свидетелях", которая пройдет 23 февраля, будет посвящена документальному театру, "Город извне и изнутри" (26 февраля) - взаимодействию театральных институций и городской среды. 1 марта пройдет разговор с режиссерами, кураторами и драматургами из разных регионов "Новый национальный театр без экзотики и колониализма". Для посещения дискуссионной программы, как сообщили в пресс-службе, необходима предварительная регистрация.