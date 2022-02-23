В Петербурге откроют скульптуру "Конек-Горбунок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Скульптура "Конек-Горбунок" в честь 100-летия легендарного спектакля Театра юных зрителей (ТЮЗ) имени Александра Брянцева будет открыта в среду перед зданием самого знаменитого детского театра России. Эта акция откроет череду праздничных событий, которыми театр отметит свой вековой юбилей.

"Конек-Горбунок" - наша тюзовская "Чайка", спектакль, который всегда с нами. Он актуален до сих пор. Это, мне кажется, какая-то всепланетная сказка! И все новые поколения актеров и юных зрителей приобщаются к ней", - сказала корреспонденту ТАСС ветеран труппы народная артистка России Ирина Соколова, сама игравшая Конька-Горбунка.

Скульптуру по заказу театра создал художник Григорий Потоцкий, основатель и президент Международной академии доброты. Его бронзовая скульптура "Одуванчик" была установлена перед зданием театра в сентябре минувшего года на открытии 100-летнего сезона.

В юбилейный день в театре пройдет особый показ "Конька-Горбунка". К участию в этом спектакле театр пригласил артистов со всего мира - тех, кто когда-то служил в труппе ТЮЗа, создавал его историю и выходил на сцену в "Коньке-Горбунке".

В этот день пройдет торжественное открытие 50-й выставки "Театр глазами детей". Вместе с артистами театра одним из членов жюри выступит известный сценограф, автор декорационного оформления спектаклей ТЮЗа "Ромео и Джульетта" и "Антигона" Семен Пастух.

В четверг юбилейные торжества будут продолжены. Их апофеозом станет премьера спектакля-концерта "Планета ТЮЗ" при участии почти всей труппы.

Из летописи спектакля-легенды

Вековая история "Конька-Горбунка", визитной карточки театра, пережила семь возобновлений, это живая память о выдающемся спектакле, которым 23 февраля 1922 года в Петрограде открылся Театр юных зрителей. "Конек-Горбунок" стал для театра программным спектаклем, определившим на много лет его художественные принципы. Этот спектакль в постановке основателя театра Александра Брянцева - поистине народное, ярмарочное зрелище, хороводная игра. Хор, созданный режиссером, придал спектаклю эпическое звучание.

Одно из возобновлений спектакля родилось в годы Великой Отечественной войны, когда труппа находилась в эвакуации в Березниках. В 1998 году была предпринята попытка принципиально нового режиссерского решения "Конька-Горбунка".

С 2013 года в спектакле играют молодые артисты с максимальным приближением к брянцевскому оригиналу. Все декорации и костюмы полностью соответствуют эскизам, разработанным в 1922 году. Ежегодно спектакль ставят 23 февраля - в День рождения театра - с английскими титрами. Спектакль привлекает иностранных туристов как образец русской театральной традиции и национальной культуры.

В постановке не используются компьютерные технологии и современные развлекательные внедрения, но публика всех возрастов любит "Конька-Горбунка" за простоту, доброту и колорит русской народной сказки. В юбилейном спектакле в главных ролях на сцену выйдут артисты Анна Слынько и Никита Остриков.