В кинотеатре "Художественный" прошел показ фильма "Жди меня"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Жди меня" в честь Дня защитника Отечества прошел в среду в столичном кинотеатре "Художественный". Сеанс организовали в рамках киноклуба военно-исторического фильма киносети "Москино", передает в среду корреспондент ТАСС.

"Важно, что это проходит сегодня здесь, в зале старейшего кинотеатра города. Это потрясающее наследие кинематографа, и мы очень хотим, чтобы оно возвращалось к зрителю, и поэтому проводим такие мероприятия", - сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский во время выступления перед началом показа.

Директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая также поблагодарила зрителей за то, что они активно посещают киноклубы, и поздравила с праздником.

"Сегодня мы показываем киноленту, которая была снята прямо в годы войны, и это очень важно показать именно сегодня. В фильме сыграли лучшие артисты своего времени. Задача киноклуба - вызвать интерес у молодой публики смотреть подобные фильмы. И мы видим, что сегодня пришло очень много молодых зрителей", - добавил Кибовский в ходе беседы с ТАСС.

Как рассказал историк Григорий Пернавский, картина режиссеров Александра Столпера и Бориса Иванова вышла в свет в 1943 году. В основу сюжета легли произведения Константина Симонова. Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Оказавшись в тылу врага, летчик Ермолов приказывает военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку с кадрами аэродромов врага и записку для жены Лизы. Отойдя от лесной землянки, где остался Ермолов, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти Ермолова, но она не поверит. Каждый день Лиза будет ждать мужа, уверенная в том, что завтра они увидятся.

Посетить мероприятие можно было бесплатно по предварительной онлайн-регистрации.

О "Художественном"

"Художественный"- старейший кинотеатр Москвы. Открыт в 1909 году. Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения. Здание "Художественного" было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.