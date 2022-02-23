Симфонический оркестр Ленобласти провел в Петербурге концерт-лекцию о романтизме в музыке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижеров Михаила Голикова и Ашамаза Заифова провел концерт из цикла "Музыкальная среда" в Петербурге. Музыканты также рассказали гостям о романтизме в симфонической музыке, сообщили ТАСС в пресс-службе оркестра.

"23 февраля в открытой киностудии "Лендок" состоялся концерт из цикла "Музыкальная среда", где зрителям рассказали о самой сути романтизма в симфонической музыке. В программе вечера была Симфония №4 Петра Чайковского и вокальные произведения Иоганнеса Брамса, имеющие глубокое драматическое наполнение", - рассказали в пресс-службе.

Вокальные произведения исполнили музыканты из St. Petersburg Choral Collegium под управлением Николая Романова. Провела концерт искусствовед Елена Истратова.

Ранее ТАСС сообщал, что проект "Музыкальная среда" стартовал в октябре прошлого года. Музыканты ежемесячно проводят концерты с лекциями, диалогами со зрителями и просмотром кинолент. Очередной концерт из цикла "Музыкальная среда" пройдет в "Лендоке" 16 марта. В нем примет участи пианистка Полина Осетинская. Она исполнит Фортепианный концерт №3 Сергея Прокофьева.