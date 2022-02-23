Кустурица приступит к репетициям в Театре российской армии до конца года

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Эмир Кустурица приступит к репетициям в Центральном академическом театре российской армии в качестве главного режиссера до конца года. Об это он сообщил журналистам в среду.

"Репетиции до конца года сделаем", - сказал он после концерта на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Сербский режиссер уточнил, что будет менять репертуар театра.

21 февраля Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.