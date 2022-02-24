Театр музкомедии посвятит концерт "75 счастливых лет" юбилею гендиректора Юрия Шварцкопфа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии даст в четверг праздничный концерт "75 счастливых лет" в честь юбилея своего генерального директора, заслуженного деятеля искусств России Юрия Шварцкопфа. Постановщиком этого музыкального приношения юбиляру выступил давний творческий партнер театра венгерский режиссер Габор Миклош Кереньи.

Праздничную программу составят лучшие номера из проектов разных сезонов. За шестнадцать лет директорства Шварцкопфа в репертуарной афише театра появилось более пятидесяти названий оперетт и мюзиклов.

"Главной задачей на посту генерального директора Театра музыкальной комедии для меня было возрождение жанра оперетты, восстановление творческой мощи коллектива, выход на международную театральную арену. И я рад, что нам удалось это сделать", - сказал журналистам Шварцкопф.

Под его руководством театр получил признание профессионального сообщества, собрав награды многих конкурсов и фестивалей, дополнил репертуар спектаклями в жанре мюзикла, запустил уникальный фестиваль оперетты под открытым небом. Петербургская музкомедия стала первым театром оперетты, который внесен в перечень получателей грантов президента России в области культуры и искусства.

"Белый.Петербург" и "Бал вампиров", "Баядера" и "Джекилл и Хайд", "Графиня Марица" и "Мисс Сайгон", "Фраскита" и "Граф Монте-Кристо" - эти и другие названия произведений, открытых театром впервые, прозвучат в честь юбиляра.

В концерте вместе с ведущими мастерами труппы примут участие солисты Будапештского театра оперетты и мюзикла, цыганский оркестр под управлением Тибора Окроша (Венгрия). Дирижеры - заслуженный артист России Андрей Алексеев, Алексей Нефедов.