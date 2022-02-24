В Большой театр спустя почти век вернулась опера Вагнера "Лоэнгрин"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене представит в четверг премьеру оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", которая не значилась в текущем репертуаре уже почти 100 лет. Новая постановка стала совместным проектом с Нью-Йоркским театром Метрополитен-опера, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Лоэнгрин" - одна из немногих опер Рихарда Вагнера, которая хорошо известна в России. Своим успехом в Москве она обязана прежде всего знаменитым исполнителям главных партий Лоэнгрина и Эльзы - Леониду Собинову и Антонине Неждановой. В 1930-х годах, вскоре после ухода этих певцов со сцены, прервалась и сценическая история в Большом театре оперы о легендарном рыцаре Священного Грааля. И вот, спустя почти столетие, "Лоэнгрин" возвращается на подмостки ГАБТ", - сказала Новикова.

Она отметила, что новая постановка является совместным проектом Большого театра и Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. "Первым подобным проектом была опера Рихарда Штрауса "Саломея", премьера которой состоялась в ГАБТ в феврале 2021 года и имела громкий успех", - напомнила собеседница агентства, добавив, что предстоящая премьера "Лоэнгрина" станет единственной на данный момент постановкой Вагнера на московской сцене и, без сомнения, вызовет огромный интерес публики.

"Постановку "Лоэнгрина" на сцене Большого театра осуществляет мощная международная команда. Так, режиссером постановщиком выступает Франсуа Жирар, на счету которого ряд успешных постановок вагнеровских опер: "Зигфрид" в Канадской опере, "Летучий голландец" и "Парсифаль" в Метрополитен-опере. В Большом театре он работает впервые. В качестве дирижера-постановщика выбран Эван Роджистер, который является главным дирижером Вашингтонской Национальной оперы и оркестра Центра исполнительских искусств им. Дж. Кеннеди. В Большом театре он дирижировал премьерой оперы "Богема" Джакомо Пуччини в 2018 году. За сценографию и костюмы отвечает всемирно известный художник Тим Йип. Он работает в области современного искусства, одежды, театра, кино, литературы и в других направлениях. За фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший художник-постановщик" и премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) как "Лучший художник по костюмам" (2001 году)", - представила постановочную команду пресс-атташе ГАБТ.

По ее словам, в постановке задействованы 100 артистов и 200 оркестрантов. Для проекта подобран уникальный певческий состав, главные партии подготовили солисты оперной труппы Большого театра и приглашенные артисты. Это Бренден Ганнелл, Томислав Мужек, Сергей Скороходов (Лоэнгрин), Анна Нечаева, Йоханни ван Острум (Эльза), Мария Лобанова, Хатуна Микаберидзе (Ортруда), Эльчин Азизов, Мартин Гантнер, Томас Майер (Тельрамунд), Гюнтер Гройссбёк, Денис Макаров (Генрих), Дерек Веллтон, Николай Казанский (Глашатай) и другие.

Совместный проект ГАБТ и Метрополитен-оперы

Перед премьерой "Лоэнгрина" о совместной постановке высказались на пресс-брифинге генеральный директор Большого театра Владимир Урин и специально приехавший в Москву генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гелб.

"Премьера "Лоэнгрина" - очень важное событие для Большого театра. Это вторая совместная постановка с Метрополитен-оперой, - сказал Урин. - Когда говорят о совместных проектах, то обычно ставят во главу угла финансовый вопрос. Для нас же было чрезвычайно важно и почетно с одним из крупнейших и лучших мировых оперных домов сделать прежде всего творческий продукт".

Гендиректор ГАБТ назвал самым интересным периодом процесс создания совместного спектакля. "Самым интересным периодом был даже не выпуск спектакля "Саломея", а процесс его создания, когда усилиями совместной творческой команды этот спектакль рождался. То же самое, мне кажется, происходит и с "Лоэнгрином", когда задействованная в нем команда получает колоссальное удовольствие от сотворчества. Надеюсь, что такое же удовольствие получат и зрители", - пожелал Урин.

В свою очередь гендиректор Метрополитен-оперы Питер Гелб, обращаясь к представителям СМИ, напомнил, что несколько лет назад именно в Большом театре объявлял планы сотрудничества. "Очень важно сегодня, в наше время, видеть, что художественные, творческие отношения между людьми искусства продолжаются. И они ничего общего не имеют с тем политическим миром, который разворачивается", - отметил Гелб.

Он подчеркнул, что связи между Большим театром и Метрополитен-оперой существуют уже многие десятилетия. "Для Метрополитен-оперы, крупнейшего театра Америки, очень важно и приятно иметь такие теплые отношения с крупнейшим театром России. Надеюсь, что в будущем нас ждет много интересных совместных проектов", - сказал гендиректор Метрополитен-оперы.

Создатели о спектакле

Своими мыслями о премьерном спектакле поделились с журналистами его создатели. Так, дирижер-постановщик Эван Роджистер признался, что каждый проект считает главным в своей жизни. "Оперой "Лоэнгрин" я дирижирую во второй раз. Это одна из самых прекрасных опер", - сказал маэстро.

"Сейчас в оркестровой яме находятся 200 оркестрантов и сто артистов на сцене. 300 человек в спектакле - это всегда большая радость", - оценил дирижер. При этом он не скрыл, что выпускать спектакль во время пандемии очень трудно. "Приходится соблюдать все правила санитарной безопасности. К примеру, хор репетировал в медицинских масках", - пояснил маэстро. "Огромное удовольствие работать с коллективом Большого театра. Они настолько преданы своему делу. Не в каждом коллективе такое встретишь. Спасибо этому потрясающему месту - Большому театру!" - заявил дирижер.

Не удержался от похвал и режиссер Франсуа Жирар. "Я впервые работаю в Большом театре. Это тот дом, где режиссеры ставили, певцы пели, звучала музыка, и так продолжается уже почти 250 лет. Этот дом наполнен прекрасными духами", - сказал режиссер. Он сообщил, что оперу "Лоэнгрин" ставит уже в четвертый раз. "Сейчас для этой постановки объединились два великих оперных дома - Большой театр и Метрополитен-опера. Думаю, что эта копродукция добавит что-то особенное замечательному произведению Рихарда Вагнера", - считает режиссер.

Подобной точки зрения придерживается также певец Гюнтер Гройссбёк, исполнитель партии германского короля Генриха Птицелова. "Впервые я спел эту партию в 2009 году, с тех пор я исполнил эту роль десятки раз. Но совместный спектакль Большого театра и Метрополитен-оперы - один из самых красивых "Лоэнгринов", в которых я когда-либо принимал участие. У меня такое ощущение, что все происходит впервые", - поделился артист.

Как сообщил на пресс-брифинге исполнитель роли Лоэнгрина певец Сергей Скороходов, он давно связан с этой ролью. "Я начал петь эту партию в 2009 году. Считаю, что это одна из самых красивых опер. Мой герой Лоэнгрин - рыцарь Священного Грааля. Он пришел сделать этот мир лучше, добрее. Но люди его не понимают, и ему приходится улететь", - рассказал о своем персонаже певец.

А исполнительница роли Эльзы, принцессы Брабантской, певица Анна Нечаева призналась, что счастлива петь на Исторической сцене Большого театра. При этом она отметила, что Вагнер для нее стал определенным вызовом. "Моя героиня сродни Иоланте в одноименной опере Чайковского. Даже самая чистая душа подвержена искушению, греху", - поделилась артистка. Она также добавила, что много работала над немецким языком. "Были сложности, но мы их преодолели", - заключила певица. Премьерные спектакли с разным составом исполнителей пройдут 24, 25, 27 и 28 февраля, а также 2 и 3 марта (начало в 18:00).