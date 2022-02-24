Пиотровский: Эрмитаж найдет способы выполнить международные проекты в новых условиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж будет искать способы выполнить намеченные международные проекты даже в осложнившихся политических условиях. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По словам Пиотровского, взаимодействие с иностранными коллегами будет строиться с учетом опыта работы во время пандемии, некоторые проекты могут перейти в формат онлайн. Он сообщил, что в этом году готовится совместная с итальянскими партнерами выставка, посвященная Перуджино, планируются выставочные проекты во Франции, есть планы взаимодействия с музеями в других странах.

"Многие из этих проектов будут осуществлены в любой политической ситуации <...>. Пока что мы ничего в наших планах не меняем, только два-три дня ничего не будем возить, а дальше будет видно. Мы все время приспосабливаемся, мы все время живем в очень непростой обстановке: у нас пандемия, и политические связи очень сложные давно, например, с Соединенными Штатами у нас уже много лет нет выставочных проектов, потому что там нет гарантий. <...> Я думаю, что мы найдем способы, каким образом мы, может быть, будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки", - сказал он.

Он не исключил сложностей при подготовке очных выставок, но музей готов применять разные форматы.

"Мы готовы ко всяким изменениям, все равно самое главное не то, как осуществить тот или иной проект, главное, чтобы проекты осуществлялись, чтобы культурные события шли - онлайн, не онлайн. Это то, что мы делали во время пандемии. У нас активность музея во время пандемии даже усилилась", - отметил Пиотровский.

При этом он высказал надежду, что функция музеев как "мостов, которые взрываются только последними, будет продолжаться".