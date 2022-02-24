"Ла Скала" грозит прервать сотрудничество с Валерием Гергиевым

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Миланский театр "Ла Скала" требует от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой "Пиковая дама", которая идет на сцене с 5 по 13 марта. Как сообщило в четверг агентство ANSA, соответствующее сообщение было направлено дирижеру от руководства театра, в которое входит мэр Милана Джузеппе Сала.

"В "Ла Скала" у нас идет "Пиковая дама", которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту РФ Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество", - приводит ANSA слова Салы.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером "Ла Скала". Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом. В среду вечером он вернулся на дирижерский мостик в Милане с "Пиковой дамой".

Ранее "Ла Скала", по настоянию профсоюзов, отменила планируемое турне в Египет из-за незакрытого вопроса о гибели в Каире в 2016 году итальянского студента Джулио Реджени. В причастности к его смерти в Италии обвиняются сотрудники египетских пресс-служб.