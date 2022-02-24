Анимационная компания холдинга "Газпром-Медиа" работает над 12 проектами для детей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новая анимационная компания "Ярко" холдинга "Газпром-Медиа" приступила к работе над 12 проектами для детей, сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Компания будет развивать имеющиеся бренды и новые франшизы. В разработке и производстве находятся 12 проектов, которые ориентированы на детей до 12 лет, в том числе: сериалы "Спорт Тоша" и "Команда Матч" по заказу "Матч ТВ", сериал "Петр I. Факты и мифы", приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I по заказу РТВ, сериал "Лесенка знаний: мастерство" по заказу RuTube, перезапуск проекта "Дракоша Тоша" и другие", - сообщили в пресс-службе.

Студия будет производить контент разных жанров и форматов, отметил генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров. "Во-первых, мы рекрутируем новую аудиторию наших разнообразных платформ и каналов. Во-вторых, мы просто и понятно рассказываем о том, о чем нельзя рассказать методами обычного кино и сериалов. Мы, безусловно, смотрим в будущее, в метавселенные, где все окружающее будет нарисовано", - подчеркнул он.

В 2022 году студия планирует выпустить порядка 478 минут анимационного контента, а в 2023 - уже 905. Кроме того, в планах также есть выход на производство полнометражных мультфильмов. "Мы для себя решили, что пойдем в это в любом случае, нам интересен полный метр, это всегда развитие для студии. Не говорю, что сегодня, но пойдем однозначно", - сказала генеральный директор и генеральный продюсер компании "Ярко" Альбина Мухаметзянова.

Генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга "Газпром-медиа" Андрей Терешок также отметил, что студия вошла в Альянс по защите детей в цифровой среде. "Задача студии - осваивать сектор детской и семейной аудитории, помня о главном: контент должен приносить не только коммерческую пользу для компании, но и в первую очередь быть полезным для зрителей", - заявил он.

Холдинг "Газпром-Медиа" 24 февраля представил новый бренд и стратегию анимационной компании "Ярко". Компания создана на базе ООО "ТойРой Медиа", которое вошло в состав холдинга в результате сделки в 2021 году.