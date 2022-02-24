Минкультуры передало в Царское Село особо ценное издание словаря Брокгауза и Ефрона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу передало на постоянное хранение государственному музею-заповеднику "Царское Село" 90 предметов XIX-XX веков, среди которых издание энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 1892 года. Книга, как и другие объекты, является признанными культурными ценностями, сообщили в отделе по связям с общественностью музея.

Все предметы были изъяты правоохранительными органами в ходе пресечения различных правонарушений и после соответствующих экспертиз обращены судебными решениями в собственность государства.

"Акт передачи культурных ценностей подписали сегодня, 24 февраля, руководитель управления Андрей Ермаков и директор музея Ольга Таратынова. В списке - оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства. <…> Особую ценность представляет издание энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В универсальной энциклопедии на русском языке большое внимание уделяется вопросам, относящимся к истории, географии и культуре России. Для работы над изданием были привлечены выдающиеся ученые и философы того времени", - рассказали в музее.

Как отмечают в музее, аналогичная книга была в составе Царскосельской императорской библиотеки, но была утрачена во время Великой Отечественной войны. В ее создании участвовали такие выдающиеся ученые и философы как Дмитрий Менделеев, Владимир Соловьев, Семен Венгеров, Андрей Бекетов, Александр Воейков и другие. Энциклопедия оставила неизгладимый след в истории как одно из самых полных собраний по вопросам истории, культуры и географии России. Теперь ее планируют выставить в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце.

Музей-заповедник

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, является одним из самых посещаемых туристических объектов России, в 2019 году в нем побывали более 4 млн человек. Наиболее популярными среди посетителей объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. В конце лета 2021 года после многолетней реставрации для публики открылись личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Федоровны в Александровском дворце.