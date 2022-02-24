"Молодая гвардия Единой России" организовала спектакли для 800 детей из Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" совместно с Ростовским государственным театром кукол организовали выездные спектакли для детей граждан, эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Сегодня мы дали старт выездным спектаклям для детей беженцев из Донбасса. Первые представления уже прошли в трех пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области. На их территории проживает около 1 500 человек, в том числе более 800 детей. Многие из ребят еще совсем маленькие, очень важно организовать для них не только интересный, но и полезный досуг. В ближайшее время мы организуем спектакли еще в нескольких пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области", - сказал руководитель МГЕР Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.

Ранее МГЕР на базе регионального ростовского отделения открыла волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Волонтеры МГЕР работают добровольцами в шести пунктах временного размещения беженцев.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.