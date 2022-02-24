Группа Brainstorm переносит российское турне

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Латвийская рок-группа Brainstorm отложила на неопределенный срок гастрольный тур по России. Об этом коллектив сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте".

"Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура Brainstorm "Год без календаря", включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве. Увы, обстоятельства сильнее нас", - написали музыканты, уточнив, что о новых датах концертов будет объявлено позднее.

Участники Brainstorm также призвали поклонников не сдавать билеты, так как они будут действительны на новые даты.

Помимо Москвы и Петербурга, коллектив собирался выступить в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Калининграде.