МХАТ им. Горького останавливает ремонт и начинает давать спектакли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Владимир Кехман высказался в поддержку спецоперации России в республиках Донбасса и сообщил, что театр останавливает ремонт и возобновляет спектакли.

"Мы остановили все ремонтные работы в МХАТ им. М. Горького и начинаем давать спектакли!," - заявил ТАСС Кехман. Он также добавил, что 6 и 7 марта будет представлен спектакль "Женщины Есенина", в дальнейшем покажут и другие постановки репертуара.

Ранее сообщалось, что ремонт во МХАТ планируется завершить в 2023 году, в том числе будет украшен внешний облик здания.

Говоря о спецоперации, гендиректор отметил, что она имеет миротворческую основу. "Никто не хочет войну! Президент четко сказал - это специальная операция, которая имеет миротворческую основу", - подчеркнул Кехман, добавив, что Россия не может терпеть "наглого отношения к вопросам безопасности".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.