Мерзликин выступил на фестивале Башмета в Сочи с пятью хорами

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Хоровая опера Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в четверг вошла в программу юбилейного, XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под художественным руководством Юрия Башмета. Спектакль был восстановлен спустя два года, рассказал журналистам исполнитель роли Ярослава Мудрого Андрей Мерзликин.

Опера была написана по заказу Зимнего международного фестиваля искусств. Мировая премьера постановки режиссера Павла Сафонова и драматурга Михаила Дурненкова состоялась в Москве в 2020 году. "Был карантинный период, и мы два года не играли спектакль, - сказал Мерзликин. - Неожиданно решили вспомнить его. Это проверка на профпригодность всех нас: у нас не было месячной подготовки, все делается здесь и сейчас. Благо, все любят это дело и хотят работать".

Вместе с драматическим актером в постановке задействованы пять хоров: Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, коллектив "Нижний Новгород", Камерный хор Московской консерватории, Тульский государственный хор и Народный хор Российской академии музыки им. Гнесиных. "Сложность, безусловно, в том, что хоры из разных регионов. Когда мы готовились к мировой премьере, я лично ездил в каждый город и репетировал с каждым коллективом, потому что собрать надолго все хоры в одном месте практически нереально, - подчеркнул главный хормейстер Александр Соловьев. - Теперь также каждый коллектив репетировал отдельно, сводную репетицию мы провели вчера и сегодня устроили два прогона".

В партитуре действия вместе пластическим театром Алишера Хасанова "Мим-оркестр" задействованы участники мужского хора. Партии контратеноров исполнили Владимир Магомадов и Олег Рябец.

Музыкальную часть, как и два года назад, взял на себя Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", а партию солиста на альте исполнил лично маэстро Башмет.

По сюжету, опирающемуся на сказание о Борисе и Глебе, князь Ярослав, которого тогда еще не называли Мудрым, после долгой войны и окончательной победы над Святополком приезжает в Вышгород, где похоронены его погибшие братья Борис и Глеб, и который считался оплотом Святослава. Он хочет отомстить за братьев, но встречает силу, которая больше судов и палачей, - любовь братьев, продолжающуюся за порогом жизни. Ощущая эту любовь, он становится верховным князем, который может и править, и любить, и прощать.

О фестивале

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский, Ксения Башмет и Олли Мустонен, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, виолончелист Иштван Вардаи, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Владимир Кошевой, Евгений Миронов, Евгений Стычкин и другие.