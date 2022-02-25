В Москве РОСИЗО и ГИТИС представили выставку "Русское. Народное"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совместная выставка Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и Российского института театрального искусства - ГИТИС о преемственности русской народной культуры открывается в Москве в пятницу. Экспозиция получила название "Русское. Народное", сообщает пресс-служба выставочного центра.

"Обращаясь к наследию предков - источнику познания и открытий, художники не только отдают дань уважения славянской культуре, но и пытаются в своих творческих воплощениях расшифровать ее символизм, тем самым прослеживая путь к истокам современной культуры", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что оформлением выставочного пространства занимались студенты ГИТИСа. Уточняется, что в основе экспозиции лежит идея тесного сближения древности и современности. На ней представлены работы современных художников и скульпторов Александра Нея, Андрея Дюкова, Александра Камардина, Кирилла Чижова, Анны Самойловой, Василисы Лебедевой. Посетить выставку можно будет до 3 апреля 2022 года.