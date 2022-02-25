Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил выступления российского дирижера Гергиева

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил в четверг, что известный российский дирижер Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах на этой неделе, его место займет канадец Янник Незе-Сеген.

"Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр сегодня совместно объявили, что Янник Незе-Сеген заменит Валерия Гергиева в руководстве Венским филармоническим оркестром в трех концертах в Карнеги-холл с пятницы, 25 февраля, по воскресенье, 27 февраля", - говорится в сообщении на сайте концертной площадки.

Организаторы концертов никак не объяснили причину замены Гергиева на Незе-Сегена.

Ранее в четверг миланский театр "Ла Скала" потребовал от Гергиева выступить с призывом к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе может отстранить его от выступлений с оперой "Пиковая дама", которая идет на сцене с 5 по 13 марта.