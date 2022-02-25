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СМИ: Римас Туминас принял решение об уходе из Вахтанговского театра

Как сообщает радиостанция LRT, худрук покинул должность "ранее в феврале"
Руководитель Вильнюсского малого театра, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве Римас Туминас Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Руководитель Вильнюсского малого театра, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве Римас Туминас
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве литовский режиссер Римас Туминас принял решение об уходе из театра. Об этом в пятницу сообщило национальное радио Литвы LRT.

"Туминас сообщил, что уже ушел с должности художественного руководителя Вахтанговского театра и сделал это ранее в феврале", - отметила радиостанция.

В четверг министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал у администрации созданного Туминасом Вильнюсского малого театра увольнения режиссера. Туминас совмещал работу в Москве и Вильнюсе. "Вопрос о моей работе в Вильнюсском малом театре решать министру", - передала радиостанция слова режиссера.

Теги
ЛитваРоссияТуминас, Римас Владимирович
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