СМИ: Римас Туминас принял решение об уходе из Вахтанговского театра

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве литовский режиссер Римас Туминас принял решение об уходе из театра. Об этом в пятницу сообщило национальное радио Литвы LRT.

"Туминас сообщил, что уже ушел с должности художественного руководителя Вахтанговского театра и сделал это ранее в феврале", - отметила радиостанция.

В четверг министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал у администрации созданного Туминасом Вильнюсского малого театра увольнения режиссера. Туминас совмещал работу в Москве и Вильнюсе. "Вопрос о моей работе в Вильнюсском малом театре решать министру", - передала радиостанция слова режиссера.