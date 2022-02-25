Премьера спектакля о Владимире Арсеньеве состоялась в Пушкинском театре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Арсеньев. Воля и покой" к 150-летию со дня рождения путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева состоялась в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Пред началом спектакля для зрителей организовали выставку экспонатов из коллекции Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и музея ДВФУ, сообщил ТАСС в пятницу автор проекта, директор театра Александр Вовненко.

"Состоялась премьера спектакля. У нас аншлаг, и завтра ожидается аншлаг, желающих попасть на спектакль очень много. Мы сделали большую выставку, чтобы подготовить публику к предстоящему спектаклю. Также планируются показы спектакля 16 и 17 апреля, собранные там средства пойдут на установку памятника Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву к его 150-летию", - рассказал Вовненко.

Основой постановки стала пьеса лауреата общероссийской литературной премии "Дальний Восток" Василия Авченко, он же исполнил главную роль. Особенность спектакля в том, что в нем представлены три ипостаси героя - литератор, натуралист и историк. Поэтому одновременно с Авченко главную голь исполняют директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской Академии наук Павел Крестов и директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

Жизнь Арсеньева для зрителей представлена в девяти монологах. Текст пьесы основан на литературных текстах, научных работах, письмах, автобиографических заметках самого Арсеньева, воспоминаниях его первой жены Анны Кадашевич, записках путешественника Николая Пржевальского, автобиографической прозе Арсения Несмелова и дневниках Михаила Пришвина.

Постановка и выставка являются частью авторского проекта директора Пушкинского театра "Владивосток. Ожившая история". В проект войдут еще два спектакля и две выставки: о предпринимателе и натуралисте Михаиле Янковском и американке Элеоноре Прей, которая переехала во Владивосток с мужем-бизнесменом и оставила после себя более 2 тыс. писем с описаниями жизни в городе у моря. Премьеры этих постановок состоятся до конца 2022 года.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910 годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". В 1921 вышла книга "По Уссурийскому краю", в 1923 - "Дерсу Узала", которая несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".