Государственный Эрмитаж подписал соглашение о реализации новых программ в центре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в пятницу в режиме телемоста подписал соглашение с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым о взаимодействии с культурно-просветительским центром "Эрмитаж - Урал" и реализации программ в уральском центре. Документ предполагает проведение выставок из собрания Государственного Эрмитажа, проведение встреч с современными художниками, лекций, мастер-классов и других мероприятий.

"Мы вывели наше партнерство сегодня на новый уровень. По сути "Эрмитаж - Урал" стал культурным мостом между Северной столицей и Екатеринбургом, Уралом", - сказал Куйвашев, подчеркнув, что "Эрмитаж - Урал" за восемь месяцев сумел войти в число самых посещаемых объектов региона.

Пиотровский, в свою очередь, отметил, что уральский центр стал образцовым, выразив благодарность властям региона.

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, подписанное соглашение предполагает проведение выставок из собрания Государственного Эрмитажа и других музеев. Также на площадке будут проводиться лекции и мастер-классы, встречи с современными художниками, реализовываться программы для семейного посещения, для школьников, студентов и учеников художественных школ, представителей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями. Кроме того, документом закреплены планы по ежегодному проведению Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.

Государственный Эрмитаж запускает 26 февраля вторую выставку в "Эрмитаж - Урал" - она посвящена написанным русскими художниками XIX - начала XX веков портретам, здесь представят работы Карла Брюллова, Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева и других. Ранее также на Урале были представлены произведения французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Государственного Эрмитажа.

"Эрмитаж - Урал" в Екатеринбурге начал принимать посетителей 3 июля прошлого года. Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.